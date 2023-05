Automobilzulieferer Geiger bekennt sich zum Standort Ziemetshausen

Gute Nachrichten für die Mitarbeiter von Geiger Automotive: Das Unternehmen plant weiter mit dem Werk in Ziemetshausen. Die Leitung übernimmt eine Doppelspitze.

Bei der Geiger-Automotive-Gruppe geht es im Werk Ziemetshausen mit positivem Blick in die Zukunft. Laut Pressemitteilung des Unternehmens verkündigte CEO Martin Thorbjörnson in einer außerordentlichen Belegschaftsversammlung den Erhalt und die damit verbundene neue Ausrichtung des Geiger-Werks Ziemetshausen.

Geiger Automotive fokussiert sich in Ziemetshausen auf Ersatzteilemarkt

Kern der Neuausrichtung des Werkes sei die Spezialisierung auf die Herstellung von Fahrzeugkomponenten im sogenannten After-Sales-Market. Gemeint sind Produkte, die aus der regulären Serienproduktion ausgelaufen sind, jedoch immer wieder in kleinen Mengen für den Ersatzteilmarkt gefertigt werden müssen. Zu diesem Zweck würden die vormals hoch automatisierten Prozesse auf einen effizienten und profitablen Kleinserien-Wertstrom neu ausgelegt, heißt es in der Mitteilung.

Ziel sei es, die Gesamteffizienz im Konzern zu verbessern, was somit für alle deutschen Geiger-Werke eine Win-win-Situation darstelle. Bestimmte Produktlinien würden aus den Werken Murnau und Tambach-Dietharz übernommen. Zusätzlich sollen weitere Serienprodukte von anderen Automobilzulieferern eingeholt werden, um den Umsatz langfristig zu konsolidieren. Speziell für Ziemetshausen werde deshalb die Abteilung Vertrieb/Customer-Management aufgestockt, um eigenständig Aufträge akquirieren zu können und eine dauerhafte Auslastung sicherzustellen.

Mobilitätswende: Doppelspitze für Transformation im Werk Ziemetshausen

Mit dem Erhalt des Standortes Ziemetshausen, sei eine starke soziale Komponente verbunden, so der deutsche Automobilzulieferer mit Stammsitz in Murnau am Staffelsee. "In bestimmten hoch qualifizierten Fachbereichen rund um den Bereich Prozessengineering, Werkzeugbau und Instandhaltung ist sogar an Neueinstellungen gedacht." Mit der Bekanntgabe der neuen Ausrichtung sei auch der neue Betriebsleiter, Veli Dalkiran, offiziell in seinem Amt bestätigt worden, welcher diese Aufgabe bereits seit mehreren Monaten interimistisch ausgeübt hatte. Für die Planung, Koordination und Umsetzung der Transformationsaktivitäten wurde ihm ein externer Projektleiter zur Seite gestellt, welcher schon in anderen Projekten für die Geiger-Gruppe tätig war.

Mit dieser Doppelspitze könne das operative Geschäft und die bevorstehende Transformation optimal gemanagt werden. Belegschaft und Betriebsrat zeigten sich laut Mitteilung angesichts der positiven Nachrichten sehr erfreut und würdigten das mit einem anhaltenden Applaus. (AZ)

