Ziemetshausen

18:00 Uhr

Noch mehr Arbeitsplätze in Gefahr? So geht es mit dem Geiger-Standort weiter

Plus Schlechte Zeiten für die Wirtschaft im Kreis Günzburg: Neben Borgers sollte Ende 2022 auch der Standort der Geiger GmbH in Ziemetshausen dicht machen. Gibt es Hoffnung?

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Die globale Wirtschaftslage ist angespannt, die Auswirkungen spürt in diesen Tagen die Region besonders. Mit der Borgers-Insolvenz in Krumbach und Ellzee bangen auf einen Schlag 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihren Job. Die Entwicklung zeigt, wie immens der Druck auf Zulieferbetriebe für die Automobilindustrie geworden ist. Hohe Rohstoff- und Energiepreise, der Preisdruck und eine angespannte Auftragslage. "Ein Premiumlieferant für BMW und VW", so stand es im Sommer 2019 in unserer Zeitung, reagiert ebenfalls auf diese Entwicklungen. Gemeint ist die Firma Geiger. Der Automobilzulieferer hat einen Standort in Ziemetshausen sowie einen größeren im bayerischen Murnau. Ende 2022 hätte für die Ziemetshauser Fertigung Schluss sein sollen. Doch das Blatt könnte sich (noch einmal) wenden.

