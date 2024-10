B300: Ziemetshausen bekommt nach jahrelanger Planung eine Tankstelle

Freude und Erleichterung ist Tino Schenk, dem Projekt- und Vertriebsleiter der Oest Energies ebenso wie Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel ins Gesicht geschrieben, als sie die Gäste zum Spatenstich am Dienstag dieser Woche begrüßen können. Selbst das herbstliche Kleid des Hochnebels können einzelne Sonnenstrahlen bei dem Ausblick durchbrechen, was bis zum Sommer 2025 am östlichen Ende des Gewerbegebietes von Ziemetshausen auf dem Areal zwischen B300 und Augsburger Straße errichtet wird. Die vorbereitenden Erdarbeiten sind abgeschlossen und auch die Tanks für die Kraftstoffe sind schon im Boden. Errichtet wird hier von der Oest Gruppe mit Sitz in Freudenstadt im Nordschwarzwald eine moderne Avia-Tankstelle. Sie ist eine der knapp 100 Stationen, die Oest, dem Gründungsgesellschafter der Deutschen Avia in Süddeutschland gehören.

