vor 17 Min.

Dr. Peter Feil kehrt in die Ziemetshauser Praxis zurück

Plus Seit dem 28. März war die Arztpraxis in Ziemetshausen geschlossen. Warum weiterhin ein MVZ geplant ist und wann die Praxis wieder geöffnet sein könnte.

Von Piet Bosse

Nachdem Dr. Jutta Schmid ihre Arztpraxis in Ziemetshausen am 28. März geschlossen hatte, standen viele Menschen in Ziemetshausen ohne Hausarzt da. Bürgermeister Ralf Wetzel hatte in den vergangenen Wochen davon gesprochen, die Praxis schnellstmöglich wieder besetzen zu wollen. Aktuell sieht es danach aus, dass im Juli ein "alter Bekannter" in der Ziemetshauser Praxis einsteigt. Dort soll aber weiterhin ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) entstehen. Bis zur Wiederöffnung der Praxis im Juli fehlt aber trotzdem noch Personal. Die Planungen für ein MVZ laufen weiterhin, Wetzel informierte jetzt über den aktuellen Stand.

