Ziemetshausen

22:31 Uhr

Wie der TSV Ziemetshausen die letzte Chance zum Klassenerhalt genutzt hat

Plus Die Fußballer des TSV Ziemetshauen bleiben in der Fußball-Bezirksliga. Fans, Trainer und Spieler sind nach dem 2:0-Sieg über Babenhausen erleichtert.

Von Uli Anhofer

Der TSV Ziemetshausen spielt auch in der Saison 2022/23 in der Fußball-Bezirksliga. Das Team sicherte sich im finalen Relegationsspiel gegen den TSV Babenhausen mit einem 2:0-Sieg die Zugehörigkeit zum schwäbischen Oberhaus. Mehr als 1200 Zuschauer säumten den Sportplatz in Mindelzell. Noch eine Viertelstunde nach Spielbeginn gab es an der Kasse lange Besucherschlangen. Für diejenigen, die es mit dem TSV Ziemetshausen hielten, sollte sich der Stadionbesuch lohnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .