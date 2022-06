TSV Ziemetshausen hält durch 2:0-Sieg gegen Babenhausen die Klasse

Der TSV Ziemetshausen spielt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Schwaben Nord. Im entscheidenden Relegationsspiel sichert ein 2:0-Sieg die Liga.

Im entscheidenden Relegationsspiel um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Schwaben Nord hat sich der TSV Ziemetshausen am Dienstagabend durch einen 2:0-Sieg gegen den TSV Babenhausen den Klassenerhalt gesichert.

Babenhausen erwischte den besseren Start auf neutralem Grund in Mindelzell und begann druckvoll. Ziemetshausens Torhüter Andreas Mayer verhinderte durch seine Paraden zweimal die Führung der Babenhausener, die in Mindelzell offiziell als Heimteam geführt wurden.

Ein Heber und ein Abstauber sorgen für Ziemetshauser Sieg

Nach der starken Anfangsphase der Babenhausener wurde Ziemetshausen Mitte der ersten Halbzeit besser. Mitten in einer Druckphase traf Jonas Leitenmair mit einem sehenswerten Heber zur Führung für das Team von Trainer Sven Müller. Er hob den Ball aus ungefähr 20 Metern über den gegnerischen Torwart in den Winkel. Ziemetshausen blieb das bessere Team und rettete den Vorsprung in einer dann weniger aufregenden ersten Halbzeit in die Pause.

Im Zweiten Durchgang hatte Babenhausen die erste gute Gelegenheit, Stefan Schlögel köpfte den Ball aber über das Tor. Schlögel konnte fünf Minuten später, in der 66. Minute nach einer Ziemetshauser Ecke erst klären, aber seine Mannschaft brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, sodass Verteidiger Oleksandr Kvachov aus kurzer Distanz per Abstauber zum 2:0 traf. Babenhausen hatte kurz vor Schluss noch zwei gute Chancen auf den Anschlusstreffer. In der 87. Minute rutschte Stürmer Daniel Silva Gonzalez im Fünfmeterraum aus, und in der Nachspielzeit traf Marius Staiger nur den Pfosten. (AZ)

