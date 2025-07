Schutzstatus von Vogel und Wallfahrt könnte Gebiete noch kleiner machen

Ziemetshausens Einsatz gegen die geplanten Windkraft-Vorranggebiete geht weiter. Bürgermeister Ralf Wetzel informiert im Rahmen einer Pressemitteilung, dass die Meldung der Vogelart im Bereich des geplanten Gebiets Ziemetshausen-Geren Konsequenzen für die Gebietskarte hatte. Ein laut ihm „fachlich avisierter Bürger“ hat wie berichtet die „kollisionsgefährdete Brutvogelart“ gesichtet. Die Marktgemeinde gab das weiter an die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt. Inzwischen wurde das Vorkommen von Regionalverband Donau-Iller mit der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Schwaben abgeklärt. „Wie in entsprechend gleich gelagerten Fällen führt dies nun zu einer Teilrücknahme des Gebiets“, berichtet Wetzel. Die geänderte Gebietskulisse der geplanten Vorranggebiete wird in der kommenden Sitzung der Verbandsversammlung am 15. Juli 2025 vorgestellt.

Außerdem hat am vergangenen Freitag die von vielen Bürgerinnen und Bürgern und Gläubigen herbeigesehnte Sitzung des Bayerischen Landesdenkmalrates in München stattgefunden. Das Gremium hat zur Aufgabe, die Regierung in wichtigen Fragen der Denkmalpflege zu beraten. Ein Tagesordnungspunkt befasste sich mit dem Kriterienkatalog für besonders landschaftsprägende Denkmäler, konkret herausragende Wallfahrtsstätten in Bayern. Dieser Punkt wurde anlässlich der Diskussion um die geplanten Windenergieanlagen bei Maria Vesperbild angesetzt. Bereits im März waren dafür unter anderem Landtagsabgeordneter Robert Brannekämper (CSU) als Vorsitzender des Landesdenkmalrates sowie Mathias Pfeil, Amtsleiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, für eine Gesprächsrunde nach Maria Vesperbild gereist.

Bei der Sitzung in der vergangenen Woche in München wurden der Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger, als auch Bürgermeister Wetzel angehört. „Es freut uns sehr, dass das Gremium einstimmig beschlossen hat, dass durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege die konkreten Kriterien für die Umsetzung eines Schutzstatus für die Wallfahrtsstätten in Bayern ausgearbeitet werden sollen“, so Wetzel. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. (AZ, sohu)