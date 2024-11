Über 50 Bauplätze in exponierter Lage: Ziemetshausen plant Neubaugebiet

In Ziemetshausen stehen die Zeichen auf Wachstum. Die Marktgemeinde an der B300 mit ihren 3231 Einwohnern (Stand Ende 2023) baut seit Jahren ihre kommunale Infrastruktur aus und schielt immer mehr in Richtung Augsburger Westen. Dort entstehen aktuell und in den kommenden Jahren eines der modernsten Krankenhäuser und medizinischen Forschungszentren Europas. Der Markt Ziemetshausen könne zudem mit vergleichsweise niedrigen Grundstückspreisen und dennoch einer guten Verkehrsanbindung punkten, erklärt Bürgermeister Ralf Wetzel. „Mit dem Auto ist man ja in 30 Minuten an der Uniklinik.“ Schon jetzt müsse die Kommune neue Anfragen von Ziemetshausern oder potenziellen Neubürgern ablehnen, die hier ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen wollen. „Es gibt nur noch sehr wenige Objekte auf dem Privatmarkt. Die Chancen sind überschaubar.“

Oliver Wolff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ziemetshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ralf Wetzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis