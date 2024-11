Weihnachtsfreude teilen: Päckchenaktion für Senioren im rumänischen Kloster St. Jusif

Der Freundeskreis Zusam-Stauden (Hilfe für Alba Julia) bringt auch dieses Jahr wieder Weihnachtspäckchen ins rumänische Kloster St. Jusif nach Alba Julia. Schwester Maria sieht darin eine großartige Möglichkeit, das Los der Seniorinnen und Senioren in ihren Häusern ein wenig mit Liebe zu erfüllen, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele von ihnen würden sonst an Weihnachten buchstäblich leer ausgehen.

Am 30. November von 8.30 Uhr bis 12 Uhr wird der Freundeskreis die Päckchen wieder im Hof der Firma Karl Miller in der Vogelburgstraße 17 in Ziemetshausen entgegennehmen und dann Mitte Dezember bei Sr. Maria anliefern. Aufgrund der überaus erfreulichen Resonanz in den vergangenen Jahren bittet der Freundeskreis erneut die Bevölkerung in der Region, Weihnachtspäckchen in Schuhkartongröße oder Postkartons bis Größe M für die Alten und Gebrechlichen dort, getrennt nach Männern und Frauen, zu packen. Artikel des täglichen Bedarfs wie Körperpflegemittel (Seife, Deodorant oder Hautcremes, Waschlappen, kleine Handtücher, Kamm und Haarbürste) sind gefragt. Für Männer können Rasierpinsel, Rasierschaum oder -seife und Einwegrasierer sowie Rasierwasser, für Frauen Nagelschere, Nagelfeile oder auch Parfüm eingepackt werden. Aber auch Instant-Kaffee, Kekse, Schokolade (bitte ohne Nüsse), Traubenzucker oder Vitamintabletten können beigelegt werden.

Aufgrund verschärfter rumänischer Einfuhrbestimmungen dürfen die Päckchen keine gebrauchten Textilien enthalten, der Spender muss dies unbedingt auf dem Aufkleber bestätigen. Warme Socken, Handschuhe und Mützen oder Schals, für Frauen Halstuch oder Kopftuch sind als Geschenk bestens geeignet, müssen dann aber fabrikneu sein. Besondere Freude würde es den Empfängern bereiten, wenn noch ein paar persönliche Weihnachtsgrüße beigefügt würden, die dann den Beschenkten bei der Übergabe ins Rumänische übersetzt werden. Weitere Einzelheiten zur Päckchen-Aktion wie eine Vorschlagsliste zum Bestücken oder Begleitzettel für das Päckchen können im Internet unter www.hilfe-fuer-alba-julia.de oder www.freundeskreis-zusam-stauden.de eingesehen und heruntergeladen werden. Weitergehende Informationen erteilt Anton Böck unter Telefon 08239/7426. Es gibt auch ein Spendenkonto. (AZ)