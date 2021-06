Ufo-Forschung

vor 17 Min.

Erich von Däniken: "Die Außerirdischen sind wieder da und studieren uns"

Ein Außerirdischer in einem Erlebniszentrum in Roswell im US-Bundesstaat New Mexico.

Plus Die Faszination für Aliens und Ufos steigt bereits. Jetzt werden in den USA bislang geheime Archive über mögliche Ufo-Kontakte geöffnet. Was kann da rauskommen?

Von Lea Thies

Wer sich auf die Suche nach außerirdischem Leben begibt, landet früher oder später auch in Interlaken. Von der pittoresk zwischen Thuner- und Brienzersee gelegenen Schweizer Stadt geht das wohl reichweitenstärkste Signal der Ufo-Forschung aus. Dort nämlich lebt Erich von Däniken, ehemaliger Hoteldirektor, Laien-Ufo-Forscher, selbst berufener Rätsellöser, Bestsellerautor. 43 Bücher hat der 86-Jährige seit den 1960er Jahren bereits über Ufos, Außerirdische sowie dazugehörige Verschwörungstheorien geschrieben und millionenfach verkauft. „Am 44. arbeite ich bereits“, sagt er am Telefon und kündigt an: „Ich habe zu diesem Thema viel zu erzählen.“

Themen folgen