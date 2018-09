21:34 Uhr

Sängerin des Theater Augsburg gewinnt ARD-Musikwettbewerb

Die Mezzosopranistin Natalya Boeva hat den ARD-Musikwettbewerb im Fach Gesang gewonnen. Die Sängerin des Staatstheater Augsburg gewann auch einen Sonderpreis.

Augsburg kann sich freuen: Natalya Boeva, seit dieser Spielzeit Mezzosopranistin am Staatstheater Augsburg, hat am Mittwochabend den 1. Preis in der Kategorie Gesang beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München erzielt. Sie erhielt außerdem einen Sonderpreis für die beste Interpretation eines eigens komponierten Werkes.

Die 1989 in Russland geborene Sängerin setzte sich im Finale des Wettbewerbs gegen den Bariton Milan Siljanov (Schweiz, 2. Preis) sowie die Sopranistin Ylva Sofia Stenberg (Schweden) und den Tenor Mingjie Lei (China) durch, die beide einen 3. Preis erhielten.

Natalya Boeva, die ihre Ausbildung in St. Petersburg erhielt, zuletzt in München studierte und dort auch den Masterstudiengang Musiktheater an der Theaterakademie August Everding absolvierte, überzeugte die Jury beim öffentlich ausgetragenen Finale im Herkulessaal der Residenz mit Arien von Bach, Britten und Verdi.

In einer Oper des italienischen Komponisten wird sich die frisch gekürte Preisträgerin auch erstmals dem Augsburger Publikum vorstellen. Zum Spielzeit-Auftakt am kommenden Sonntag ist sie im Martinipark in der Wiederaufnahme von Verdis „La forza del destino“ zu hören. (sd)

ARD-Musikwettbewerb 2018 - Finale Gesang Good luck to our finalists in the category #voice! Enjoy the livestream! The finalists get accompanied by the Münchener Rundfunkorchester and ther conductor Andriy Yurkevych. Gepostet von Internationaler Musikwettbewerb der ARD am Mittwoch, 12. September 2018

