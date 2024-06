AC/DC im Olympiastadion: Die wichtigsten Infos zum Konzert

AC/DC treten zweimal im Münchner Olympiastadion auf. Vorband, Stelist, Parken, Einlass und Wetter: Hier gibt es alles, was Sie zu den Konzerten wissen müssen.

Schon bald werden die Rock-Hymnen "Highway To Hell", "Hells Bells" und "T.N.T." durch das Münchner Olympiastadion hallen. Nach mehr als 50-jähriger Band-Geschichte tritt AC/DC erneut in München auf. Bereits 1976 kamen AC/DC für zwei Konzerte nach München. Im Jahr 1980 trat die Band ganze neunmal in der Olympiahalle auf.

Im Olympiastadion standen AC/DC bereits viermal auf der Bühne und kehren nach acht Jahren in die bayerische Landeshauptstadt zurück. Mit dabei sind Angus Young an der Leadgitarre, Sänger Brian Johnson, Rhythmusgitarrist Stevie Young sowie zwei neue Bandmitglieder: Schlagzeuger Matt Laug, der bereits für Alice Cooper und Alanis Morisette spielte, und Bassist Chris Chaney, Ex-Mitglied der Alternative Rockband Jane's Addiction.

AC/DC in München: Termine im Olympiastadion und Einlass

AC/DC treten im Rahmen ihrer "Pwr Up Tour" in München auf. Das sind die Termine im Olympiastadion:

Sonntag, 9. Juni 2024

Mittwoch, 12. Juni 2014

Das Konzert beginnt jeweils um 19 Uhr. Einlass ist ab 16 Uhr.

Die Wettervorhersage könnte die Vorfreude der Fans etwas trüben. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Niederschlagsmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter zwischen Samstagabend bis Montagmittag. In München sind für Sonntagabend bislang Regen und 22 Grad vorhergesagt.

Tickets für AC/DC-Konzerte in München

Die Tickets für die beiden AC/DC-Konzerte sind bereits ausverkauft. Die letzte Chance, doch noch dabei sein zu können, bieten verschiedene Fan Sales.

Lesen Sie dazu auch

AC/DC in München: Setlist der letzten Konzerte

AC/DC haben bereits mehrere Konzerte im Rahmen der aktuellen Tour gespielt. Bisher war die Setlist laut dem Branchenmagazin RollingStone immer dieselbe:

If You Want Blood ( You 've Got It)

Want Blood ( 've Got It) Back in BlackDemon Fire

Fire Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

You Shook Me All Night Long

Shook Me All Night Long Rock 'n' Roll Train

'n' Roll Train Shoot to Thrill

Sin City

Givin the Dog a Bone

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Dog Eat Dog

High Voltage

Hell Ain't a Bad Place to Be#Riff Raff

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T. (Zugabe)

Vorband bei AC/DC-Konzerten in München

Als Vorband tritt bei beiden Konzerten The Pretty Reckless auf. Die New Yorker Band um Frontsängerin Taylor Momsen hat bereits zwei Millionen Platten verkauft und eine halbe Milliarde Streams. Ihr viertes und aktuelles Studioalbum "Death by Rock and Roll" schaffte es auf Platz 1 der Charts.

AC/DC in München: Anfahrt zum Olympiastadion

Grundsätzlich ist eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sinnvoll, da die 4000 Parkplätze am Olympiastadion bei Großveranstaltungen schnell belegt sind. Besucherinnen und Besucher können Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park&Ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks: