Endlich Sommer? – So wird das Wetter am Wochenende

Der Sommer lässt noch immer auf sich warten. Auch am Freitag kann es immer wieder regnen. Das Wochenende bleibt mit Sonne, Wolken und Regen unbeständig.

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich inzwischen entspannt. Doch Starkregen und Gewitter bereiten vielen Menschen im Freistatt immer wieder Sorgen. Nach einzelnen Unwettern in den vergangenen Tagen werden in den kommenden Tagen keine Gewitter erwartet.

Der Freitagmorgen hat meist mit vielen Wolken begonnen. Im Laufe des Tages zieht von Westen her etwas Regen auf. Doch ab dem späteren Nachmittag zeigt sich oftmals die Sonne. Nur in Franken bleibt es bewölkt und teilweise nass. Die Temperatur steigt auf maximal 16 bis 21 Grad.

Wetter in Bayern: Sonne und Regen am Wochenende

In der Nacht zum Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Franken und im nördlichen Schwaben Regen. Das ändert sich auch am Vormittag nicht. In der Südosthälfte Bayerns scheint anfangs noch die Sonne. Im Laufe des Tages rechnet der DWD aber auch dort mit Regen. In den übrigen Regionen lockert es später aber wieder auf. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 16 und 21 Grad.

Auch in der Nacht zum Sonntag fällt von den Alpen über das Vorland bis nach Niederbayern immer wieder Regen. Tagsüber wird es wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten, aber auch einzelnen Schauern an den Alpen. Dabei wird es 18 bis 23 Grad warm.

Am Montag bleibt das Wetter in Bayern mit Sonne, Regen und Gewittern zwar wechselhaft, es wird aber deutlich wärmer als an den Tagen zuvor. Der DWD erwartet bis zu 27 Grad. Auch an den darauffolgenden Tagen bleibt es sommerlich warm.

Hitzewelle trifft Griechenland und die Türkei

Während Deutschland noch auf den Sommer wartet, leiden Griechenland und die Türkei unter einer Hitzewelle. Diese soll von Dienstag bis mindestens Donnerstag teilweise für Temperaturen bis zu 45 Grad sorgen. Meteorologen beider Ländern bezeichneten die Temperaturen als unüblich hoch für die Jahreszeit.