Neue Chance auf Adele-Tickets für 35 Euro

Sechs von zehn Megakonzerten von Adele auf dem Messegelände in München sind vorbei. Insgesamt 740.000 Zuschauer können die Sängerin dort live sehen. Doch die Tickets sind trotz des großen Andrangs zu Beginn weiterhin nicht ausverkauft.

Tickets für Adele-Konzerte in München zum Schnäppchenpreis

Fans haben aber jeden Montag die Chance auf ein richtiges Schnäppchen. Während der Ticketanbieter Eventim die Eintrittskarten ab 230 Euro verkauft, läuft bei Ticketmaster derzeit eine außergewöhnliche Aktion. Dort werden sogenannte „Lucky-Dip-Tickets“ für 35 Euro verkauft. Aussuchen kann man sich die Plätze dabei aber nicht – von Sitzplätzen ganz hinten bis zu Stehplätzen ganz vorne ist alles möglich. Man erfährt erst am Tag des Konzerts, wo man sitzt oder steht. Die Karten müssen am Veranstaltungstag an der Abendkasse abgeholt werden.

Pro Kunde können maximal zwei Tickets gekauft werden. Sie sind nicht übertragbar und können nicht zurückgegeben werden. Laut Ticketmaster gibt es jede Woche eine „sehr begrenzte Anzahl an ‘Lucky-Dip-Ticktes‘“. Das sind die Vorverkaufstermine:

29. Juli für Konzerte am 2. und 3. August (nach wenigen Minuten ausverkauft)

5. August für Konzerte am 9. und 10. August (nach wenigen Minuten ausverkauft)

12. August für Konzerte am 14. und 16. August

19. August für Konzerte am 23. und 24. August

26. August für Konzerte am 30. und 31. August

„Pop-Up-Stadion“ für Adele-Konzerte in München errichtet

Ursprünglich waren nur vier Konzerte von Adele in diesem Jahr in München geplant. Doch wegen des großen Andrangs auf die Tickets zu Beginn, wurde bekannt, dass es vier weitere Shows geben soll. Schließlich wurde angekündigt, dass noch einmal zwei Termine hinzukommen.

Auf dem Messegelände in München-Riem wurde für die Konzerte ein „Pop-Up-Stadion“ errichtet. Schon zwei Jahre zuvor wurde das Messegelände zur Riesenarena für drei Konzerte umfunktioniert. Robbie Williams, Helene Fischer und Andreas Gabalier spielten damals vor zwischen 90.000 und 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den Adele.-Konzerten ist Platz für jeweils knapp 80.000 Menschen.