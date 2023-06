Antisemitismus

17:53 Uhr

So können Sie Menschen entgegentreten, die Antisemitismus verbreiten

Plus Antisemitismus ist in Deutschland nach wie vor weit verbreitet. Ein Workshop in Augsburg vermittelt, wie man gegen antisemitische Parolen kontern kann.

Von Lara Voelter

Auf ihrem Anrufbeantworter knarzte eine Stimme, sie solle aufhören damit. Aufhören, Veranstaltungen zu organisieren, die an den jüdischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus erinnern. So berichtet es eine Teilnehmerin, die im Jüdischen Museum in Augsburg kürzlich an einem Argumentationstraining gegen antisemitische Sprache teilgenommen hat. Sie ist Jüdin und möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Die weiteren vier Teilnehmenden auch nicht. Eine andere Frau, etwa Mitte 20, sagt, ihr Vater sei jüdisch und habe große Angst, als Jude identifiziert zu werden. Deshalb äußere er sich immer wieder selbst antisemitisch. Nicht alle Teilnehmenden haben jüdische Wurzeln oder waren schon von Antisemitismus betroffen. Dennoch möchten sie erfahren, was sie antisemitischen Aussagen entgegensetzen können.

Das Training, initiiert vom Jüdischen Museum, richtete sich an Menschen, die sich gegen menschenverachtende Einstellungen und gegen die Diskriminierung von Jüdinnen und Juden einsetzen wollen. Es war Teil des Begleitprogramms zur aktuellen Ausstellung "Feibelmann muss weg. Ein antisemitischer Vorfall aus der schwäbischen Provinz". Diese läuft bis zum 3. September 2023 in der ehemaligen Augsburger Synagoge Kriegshaber.

