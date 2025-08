Bayreuths „Ring“: Weißt du, was das war?

Eindrücklich die Erinnerung, wie es ward. Im Sommer 2022, als im Bayreuther Festspielhaus der Vorhang fiel nach der „Götterdämmerung“, dem vierten und letzten Teil von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“. Ein Buh-Donnerwetter ging nieder auf Valentin Schwarz, der den „Ring“ neu in Szene gesetzt hatte. Doch Emotionen schleifen sich ab, das einst Empörende vermag sich gar ins Gegenteilige zu wenden, das zeigen gerade die Wagner-Festspiele immer wieder. Wie also würde es dem Schwarz-„Ring“ 2025 ergehen, seinem letzten Jahr in Bayreuth?

