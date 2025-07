Bodenständig und trotzdem gern in der Luft: David Corenswet ist der neue Superman

Die Rolle muss man sich, allein wegen des Titels, erstmal zutrauen: David Corenswet ist der neue Superman. Davor kannte man den US-Schauspieler hauptsächlich aus Serien wie „The Politician“, oder aus Gastauftritten zum Beispiel bei „House of Cards“. Auch in Filmen wie „Pearl“ hat er mitgespielt, doch jetzt übernimmt er seine erste Blockbuster-Rolle - und gibt gleich den Superman, den Überflieger unter den Superhelden.

David Corenswet ist bodenständig, hebt aber trotzdem manchmal ab - beim Fliegen

Corenswet tritt mit dieser Rolle in große Fußstapfen: Christopher Reeve ist untrennbar mit dem Superhelden verbunden. Doch die Schauspieler haben so einiges gemeinsam. Beide haben einen Abschluss der berühmten „Julliard School“ und sehen sich auch noch verblüffend ähnlich. Dunkle Haare, blaue Augen, charmantes Lächeln, Superman eben. „Menschen sagen mir, ich sehe aus wie Superman, aber wissen gar nicht, dass ich ihn spiele“, bestätigt Corenswet dem People Magazine.

Icon Vergrößern Christopher Reeve ist untrennbar mit der Rolle als Superman verbunden. Foto: dpa Icon Schließen Schließen Christopher Reeve ist untrennbar mit der Rolle als Superman verbunden. Foto: dpa

Denn der 31-Jährige führt ein eher ruhiges Privatleben. Er ist verheiratet und hat ein Kind. „Ich glaube, ich war schon lange ein Dad und hab nur noch ein Kind gebraucht, um es zu beweisen“, scherzte er mal im Interview. Bodenständiger Typ, aufgewachsen in der US-Metropole Philadelphia, schon als Kind spielte er Theater. Sein spannendstes Hobby? Das Fliegen - egal ob im Flugsimulator oder tatsächlich in luftigen Höhen. Das passt perfekt zum Superhelden, der abhebt, aber seine Bodenhaftung nicht verliert.

Die Rolle des Superman könnte seine Karriere verändern

„Ich dachte, es wäre unmöglich, dass ich jemals diese Rolle bekommen würde, weil ich dachte, es sei überhaupt unmöglich, dass jemand jemals diese Rolle wieder bekommen würde“, erklärt David Corenswet. Er spüre nicht nur Stolz, sondern vor allem Verantwortung, dieser Rolle gerecht zu werden. „Ich sehe es als eine enorme Glückssträhne und werde mein Bestes geben, der Erwartung gerecht zu werden.“

Eine so bekannte Rolle könnte seine ganze Karriere verändern, das ist Corenswet klar. Auch ist es eine große Aufgabe, einem so geschätzten Vorgänger zu folgen. „Ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit oder einen Grund gibt, zu versuchen, Christopher Reeve gerecht zu werden“, erklärte er CBS News. „Ich bin einfach dankbar, dass ich diese Figur spielen darf, die er verkörpert hat und auf so positive und starke Weise ins öffentliche Bewusstsein gebracht hat.“