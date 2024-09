Anton Bruckner, der Einzelgänger mit der monumentalen Musik

Anton Bruckner ist die Sphinx unter den Komponisten des 19. Jahrhunderts. Eine Rätselgestalt durch seinen quer zu allem Zeitüblichen stehenden Lebensweg, aber auch durch sein Komponieren, das im engeren Sinne ohne Vorbild war. Lange glaubte man, den vor 200 Jahren, am 4. September 1824, im oberösterreichischen Ansfelden Geborenen als Tollpatsch vom Lande sich greifbar machen, die musikalische Begabung des gläubigen Katholiken als irgendwie gottgegeben sich erklären zu können - „Halbgenie und Halbtrottel“, wie ein böses Wort des Dirigenten Hans von Bülow lautete. Doch so simpel ist Bruckner nicht zu erklären in seinen Brüchen und gelebten Widersprüchen.

