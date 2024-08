Der Musiksommer bringt Friedberg zum Strahlen

Schon beim Betreten der Stadtpfarrkirche St. Jakob war eine ganz besondere Stimmung spürbar. Die historische Architektur des Kleinods bot die perfekte akustische Umgebung für die Klänge des Klarinettenkonzerts von Mozart und von Bruckners neunter, unvollendeter Sinfonie. Diese musikalischen Perlen mit dem Solisten Karl-Heinz Steffens und dem von ihm seit 2020 geleiteten Norrköpings Symfoniorkester bildeten am Mittwochabend den Auftakt zum Friedberger Musiksommer 2024.

„Rechtzeitig zu unserem Konzert ist die Sonne rausgekommen“, freute sich Gerd Horseling vom Organisatorenteam „Bürger für Friedberg“. Es sei etwas ganz Besonderes, dass im ersten Teil des Klarinettenkonzertes von Mozart der künstlerische Leiter des Friedberger Musiksommers, Karl-Heinz Steffens, als Solist auftrete.

Friedberger Musiksommer 2024 läuft bis 25. August

Das schwedische Orchester ist das erste Mal zu Gast in Friedberg und zeigte sich nicht nur begeistert von der Akustik der Stadtpfarrkirche, sondern auch von der familiären Atmosphäre. Und so wird Friedberg vielleicht ein wenig bekannter in Schweden. Denn das Management hätte die Musikerinnen und Musiker beinahe mit dem Flugzeug statt nach München nach Frankfurt geschickt, weil das vermeintlich näher an Friedberg liegt - nur eben nicht am bayerischem.

In der Region jedoch kann von mangelnder Bekanntheit keine Rede sein. Das Festival, bei dem man Künstler nicht nur auf der Bühne hören, sondern in der Pause oder im Anschluss auch hautnah erleben kann, hat längst sein Stammpublikum gefunden. Regelmäßiger Gast ist zum Beispiel Peter Feile, Ehrenbürger der Stadt Friedberg. Er nutzte den ersten Abend für einen Vater-Tochter-Ausflug mit der SPD-Fraktionsvorsitzenden Ulrike Sasse-Feile. Beide lobten die unvergleichliche Atmosphäre. Sasse-Feile sagte begeistert: „Einen schöneren Ort für ein Klassikkonzert gibt es fast nicht.“

Norrköpings Symfoniorkester erstmals in Friedberg zu Gast

Das Orchester erfüllte mit seiner kraftvollen Darbietung die Mauern mit intensiven Klängen. Das Klarinettenkonzert von Mozart ist eine Komposition, die in vielen emotionalen Spielfilmen vorkommt. Wer kennt nicht „Jenseits von Afrika“, bei dem das Klarinettenkonzert von Mozart in der Wüste gespielt wird? Robert Redford hat ein Grammophon mitgebracht und legt für Meryl Streep eben dieses Stück auf.

Nach der Pause knüpften die Musikerinnen und Musiker an die Friedberger Bruckner-Tradition an, die im Bruckner-Jahr (1824 bis 2024) eine außerordentliche Bedeutung erhält. Das Publikum war auch hier sichtlich berührt und belohnte das Orchester mit langanhaltendem Applaus.

In den Gesichtern waren Begeisterung und Emotionen zu sehen. Einige beschrieben die Atmosphäre als „ehrfurchtgebietend“ und „überwältigend“, während andere von der „magischen Akustik“ sprachen, die jeden Ton intensiv erlebbar machte.

Programm des Friedberger Musiksommers 2024

„Es war, als ob die Mauern selbst zu leben begannen“, sagte eine Dame, während sie sich Tränen aus den Augen wischte. Ein anderer Konzertbesucher sprach von einer „tiefen inneren Ruhe“, die die Musik in ihm ausgelöst habe.

Bis Sonntag reihen sich beim Musiksommer die Konzerte von Klassik über Jazz bis zum Kinderkonzert aneinander. Für die meisten Veranstaltungen gibt es noch Karten unter www.friedberger-musiksommer.de sowie an der Abendkasse. Und so geht es mit dem Programm weiter:

Freitag, 23. August: Nachtmusik im Schloss, ausverkauft

Samstag, 24. August: 15 Uhr Kinderkonzert, 19.30 Uhr Jazz, beides Rothenberghalle

Sonntag, 25. August: 11 Uhr Matinee