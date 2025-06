Treffen Sie den Opernweltstar Diana Damrau

Als Königin der Nacht wurde sie zur Legende: Für ihre Paraderolle in Mozarts Zauberflöte wird die Sopranistin Diana Damrau nicht nur auf den Opernbühnen der Welt gefeiert. Sie ist auch ein Star auf YouTube. Angefangen hat die Karriere von Diana Damrau, die als eine der bedeutendsten Sopranistinnen der Gegenwart gilt, im schwäbischen Günzburg, wo sie aufwuchs. Genau, dort, in Günzburg ist Diana Damrau nun Gast von Augsburger Allgemeine Live, um 18.30 Uhr im Dossenberger-Gymnasium, wo sie selbst zur Schule ging.

Diana Damrau: Starsopranistin begeistert mit Gesang an Opernhäusern in New York und Berlin

Diana Damrau ist als Opern-Weltstar auf den ganz großen Bühnen zu Hause, etwa der Met Opera in New York, wo sie sieben ihrer bedeutendsten Debuts gab, der Scala in Mailand, der Opera Garnier in Paris oder dem Royal Opera House in London, wo sie zuletzt auch schon für König Charles III. gesungen hat. Dabei wagt sich die Sopranistin immer wieder an ganz neue Rollen. In Berlin gab sie zu Jahresbeginn ihr überragendes Rollendebüt in einer der größten Herausforderungen für Opernsängerinnen, der Feldmarschallin im „Rosenkavalier“.

Star-Sopranistin Diana Damrau zu Gast bei AZ live in Günzburg

In ihren eng getakteten Zeitplan hat die Bayerische Kammersängerin und mehrfach preisgekrönte Sängerin des Jahres einen Termin in ihrer Heimatstadt eingeschoben: Am Dienstag, 8. Juli, ist sie zu Gast bei unserer Reihe AZ live. Sie stellt sich den Fragen von Richard Mayr, Leiter des Ressorts Kultur und Journal der Augsburger Allgemeinen, und Rebekka Jakob, Redaktionsleiterin der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten.

Das Live-Gespräch mit Diana Damrau im Dossenberger-Gymnasium Günzburg, Am südlichen Burgfrieden 4, beginnt um 18.30 Uhr. Tickets gibt es für 5 Euro bei den Ticketpartnern vor Ort oder online unter augsburger-allgemeine.de/ticket.