Die Katharinenkirche bleibt noch lange geschlossen

Keine guten Nachrichten für Kunstliebhaber: Die Katharinenkirche in Augsburg wird noch lange geschlossen bleiben, wie die Stadt Augsburg auf Anfrage mitteilt. In der an das Schaezlerpalais angrenzenden Kirche betreiben die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ihre Zweigstelle in Augsburg und zeigen dort in der Galerie Alter Meister Kunstwerke aus der Blütezeit Augsburgs, zum Beispiel das ikonische Fugger-Porträt von Albrecht Dürer, zum Beispiel auch Arbeiten von Hans Holbein dem Älteren. Doch seit dem Frühjahr 2022 ist die Katharinenkirche geschlossen - und das wird wohl noch länger so bleiben.

Richard Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hans Holbein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis