Das Entsetzen des Hercule Poirot: "Mord im Orientexpress" am Staatstheater Augsburg

Würden Sie gern einen Abend in angenehmer Gesellschaft verbringen, wie es der nette ältere Herr gleich zu Beginn von der Bühne herab verspricht? Dann kommen Sie ins Staatstheater Augsburg, steigen Sie für eine Vorstellung in den berühmten Orientexpress ein und lassen Sie sich verzaubern, von einer Reihe illustrer Persönlichkeiten, von denen aber keiner, soviel sei verraten, der ist, der er vorgibt zu sein. Es ist also ein Spiel im doppelten Sinne, ein Kampf der Wahrheit gegen den falschen Schein, den die Zuschauer mit Agatha Christies berühmtem Krimi „Mord im Orient Express“ erleben, dessen Theateradaption von Ken Ludwig im Martinipark Premiere feierte.

Birgit Müller-Bardorff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatstheater Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis