Pianist Joja Wendt – ein Tausendsassa zwischen Bach und Boogie

Viele Arten von Pianisten leben unter Gottes weitem Himmel – und hoffen auf Gehör. Darunter der Blues- und Boogie-Pianist, der nächtens für den Bierumsatz und den Hut spielt, darunter die Konzertpianistin, die sich in der Philharmonie konzentriert-ringend in Brahms vertieft – um nur mal zwei Außenposten einer erheblichen musikalischen Bandbreite zu nennen. Auch turnte neulich – luftig und pianistisch agierend – ein junger Mann in Münchens Werksviertel herum, mitsamt seinem Flügel an einem Kran hängend.

Rüdiger Heinze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Boogie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis