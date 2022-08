Energiekrise

Museen in Bayern fürchten Schließungen wegen hoher Energiepreise

Plus Die Energiekrise macht nicht vor den Museen halt. Die Arbeitsgemeinschaft der Museen in Bayern fürchtet Schließungen im Herbst und Winter, um Energie zu sparen.

Von Quirin Hönig

Die Folgen der Energiekrise und eines drohenden Gaslieferstopps treffen auch die kulturelle Infrastruktur in Deutschland. Wegen der hohen Gaspreise besteht bei der Arbeitsgemeinschaft der Museen in Bayern die Sorge, dass Museen als Energiesparmaßnahme im Herbst und Winter geschlossen werden müssen. Ihre Befürchtungen legt sie in einem offenen Brief mit dem Titel „Museen sind wichtig für unsere Gesellschaft!“ dar. Warum das so ist und welche Probleme auf die Museen zukommen, erläutert Christof Trepesch, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft und Direktor der Städtischen Kunstsammlungen Augsburg.

