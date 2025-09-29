Euphorie, Erotik und erschütternde Ermittlungen: Diese neuen Serien starten im Oktober 2025

„Euphorie“ (ab 2.10., RTL+) – Bunt, krass, provokant: Es gibt nun eine deutsche Variante der US-Teenagerserie „Euphoria“. Auch in „Euphorie“ fehlt den verletzlichen jungen Protagonisten das titelgebende Glücksgefühl, auch hier jagen sie dem schnellen Kick nach. Im Mittelpunkt steht die 16-jährige Mila (Derya Akyol) aus Gelsenkirchen, die aus der Jugendpsychiatrie entlassen wird. Ihre Kindheit war glücklich, doch dann kamen Corona, Wirtschaftskrise, Scheidung der Eltern, und zu allem Unglück stellt auch noch der hotteste Typ der Schule ein Sextape von Mila online. Ein interessanter Blick in den Alltag von Teenagern heute, aber nicht so ruppig, verstörend wie die US-Variante.

Svenja Jung spielt wieder eine erotische Rolle in „Naked“

„Alphamännchen“ (ab 2.10., Netflix) – Zu toxisch, zu soft, zu orientierungslos: Der moderne Mann hat es nicht leicht, den Erwartungen gerecht zu werde. Netflix knöpft sich das Thema in „Alphamännchen“ vor, der achtteiligen Adaption eines spanischen Originals über vier strauchelnde Typen Mitte 40: Ulf (Tom Beck), der Kopf eines Männermagazins, verliert seinen Job ausgerechnet an eine Frau, Andi (Moritz Führmann) kann den erotischen Appetit seiner Gattin nicht stillen, David Rott steht als Womanizer auf dem Abstellgleis, sie alle müssen herbe Schlappen für ihr Ego einstecken. Der Humor der Serie ist stellenweise zwar so simpel, wie man das sonst nur bei Stefan Raab findet, aber immerhin ist das Ganze launig erzählt und gespielt.

„Naked“ (ab 2.10., ARD-Mediathek) – Huch, sie tut es wieder: Gerade erst war Svenja Jung im Netflix-Erotikthriller „Fall for me“ zu sehen, dessen sinnliche Szenen ihn zum globalen Hit machten. In der Serie „Naked“ spielt Jung nun erneut eine Frau, die ihr Begehren erkundet und sich dabei auf einen attraktiven, aber gefährlichen Mann einlässt: Marie und Luis (Noah Saavedra) verfallen einander bei einer prickelnden Begegnung auf einem Kostümfest, bei dem er sinnigerweise als Vampir verkleidet ist, und Blümchensex ist für beide keine Option. Sie schrauben die Spirale der Lust immer weiter. Doch der an Sexsucht leidende Luis überschreitet Grenzen. Erzählt wird das Ganze erotisch wie intelligent, ehrlich und fesselnd.

Robert Stadlober spielt den Ermittler in „Hundertdreizehn“

„Hundertdreizehn“ (ab 10.10., ARD-Mediathek) – Unfall in einer deutschen Großstadt: Ein Reisebus durchbricht die Leitplanke, rast in den Gegenverkehr, es gibt viele Tote und Verletzte – und Angehörige, die aus der Bahn geworfen werden. Die raffinierte Anthologie-Serie „Hundertdreizehn“ rückt in jeder der sechs Episoden eine Hauptfigur in den Mittelpunkt, und funktioniert dabei als Mystery-Puzzle: Viele der Protagonisten hatten ein Geheimnis, das durch den Unfall ans Licht kommt. Zwei Handlungsstränge ziehen sich durch alle Folgen: Zum einen die Arbeit der Ermittler (u.a. Robert Stadlober), die herausfinden wollen, wie es zu der Tragödie kommen konnte, ob es ein Suizid des Busfahrers war. Zum anderen das Schicksal der Angehörigen jenes Fahrers, der zwei Familien hatte, die nichts voneinander wissen – bis sich die beiden Frauen (Anna Schudt, Patricia Aulitzky) bei der Identifizierung seiner Leiche gegenüberstehen.

„Mr. Scorsese“ (ab 17.10., AppleTV+) – „Taxi Driver“, „Good Fellas“, „The Wolf of Wall Street“ – von Regie-Legende Martin Scorsese stammen Meisterwerke Hollywoods. Jetzt würdigt ein Streamingdienst den US-Regisseur mit einer fünfteiligen Dokuserie. Darin spricht der 82-Jährige über sein Leben, angefangen bei seiner Kindheit als Spross einer italo-amerikanischen Familie in New York. Es gibt Bilder aus Scorseses persönlichen Fotoalbum und Erklärungen zu legendären Filmszenen, Weggefährten wie Robert De Niro oder Steven Spielberg kommen zu Wort. Für Cineasten absolut sehenswert.

„Task Force Querlitz“ ist eine Bürokratie-Satire des ZDF

„Task Force Querlitz“ (ab 24.10., ZDF-Streaming) – Das ZDF startet eine Animationsserie, die Deutschlands Bürokratie aufs Korn nimmt. In einer Kleinstadt namens Querlitz verändert sich nach einem Meteoriteneinschlag alles, viele Bewohner werden zu Mischwesen, halb Mensch, halb Tier. Aber wie soll eine Stadtverwaltung in einer Welt voller Anomalien und Wurmlöcher funktionieren? Die Serie begleitet die Verwaltung, darunter der sprechende Hund Goldi, in ihrem neuen Alltag. Es gibt haufenweise Anträge zu bearbeiten: Welches Formular muss ausgefüllt werden, wenn aggressive Kriegerfrösche beim Bürgerfest ein Blutopfer zelebrieren wollen? Und wie soll der Handpuppenspieler, dem neuerdings ein Krokodil aus dem Unterarm wächst, die Bedingungen für die artgerechte Haltung des Tiers erfüllen? Ein wilder Fantasietrip für Erwachsene.