Ed Sheeran tritt auf Fan-Fest zur EM in München auf

Ed Sheeran kommt im Rahmen eines Fan-Fests zur Fußball-Europameisterschaft nach München. Auch andere bekannte Künstler treten auf der Theresienwiese auf.

In diesem Sommer steht in München mit der Fußball-Europameisterschaft nicht nur ein sportliches Highlight vor der Tür. Auch musikalisch ist in der bayerischen Landeshauptstadt einiges geboten. Am 12. Juni, zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel, findet auf der Theresienwiese das "Fan Fest Euro 2024" statt. "Stars aus Fußball und Musik" feiern gemeinsam mit rund 90.000 Gästen im Herzen von München, heißt es beim Ticketanbieter Eventim.

Den Anstoß für das Kultur-Event zur EM haben Turnierdirektor Philipp Lahm und die EURO-Botschafterin Celia Šašić gegeben. "Fußball und Musik bringen Menschen zusammen. Genau das stärkt unsere Zivilgesellschaft und unsere Demokratie. Darüber hatte ich mich mit dem Musik-Weltstar und Fußballfan Ed Sheeran bei einem Treffen unterhalten", wird Lahm von Eventim zitiert. Auch er selbst und Šašić sowie weitere Persönlichkeiten aus der Fußball-Welt sollen auf der Bühne stehen.

"Fan Fest Euro 2024" in München: Das ist das Line-up

Und auch das musikalische Line-up kann sich sehen lassen. Diese Künsterinnen und Künstler werden dabei sein:

Dylan

Mark Forster

Nelly Furtado

Ed Sheeran

Bereits vor einigen Wochen wurde spekuliert, dass Ed Sheeran im Rahmen der EM in München auftreten könnte. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, sei geplant gewesen, dass Ed Sheeran im Olympiastadion spielen sollte. Doch die Anfrage sei erst gekommen, nachdem AC/DC das Stadion bereits für den 12. Juni gebucht hatte.

Vorverkauf für "Fan Fest Euro 2024" startet am 28. März

Die Tickets für die Veranstaltung werden womöglich schnell vergriffen sein. Wer dabei sein möchte, kann sich bereits vor Beginn des Vorverkaufs am Donnerstag, dem 28. März, bei Eventim registrieren. Der Verkauf läuft dann nach diesen Schritten ab: