AC/DC in München: Ab Freitag gibt es Tickets

Gleich für zwei Konzerte kommen AC/DC 2024 nach München. Die Karten dürften begehrt sein – wie ergattert man also welche? Alle Infos zum Ticketvorverkauf.

2016 waren die Rocker um AC/DC das letzte Mal in Deutschland auf Tour – 2024 ist es wieder so weit. Gleich neun Konzerte spielen die Australier hierzulande, davon drei in Bayern: Zwei in München, eines in Nürnberg. Im Mai 2024 startet die "Power Up"-Deutschlandtour mit einer Show in Gelsenkirchen. In der bayerischen Landeshauptstadt steht AC/DC einen Monat später auf der Bühne: am Sonntag, 9. Juni 2024, und Mittwoch, 12. Juni 2024, im Münchner Olympiastadion.

Hier gibt es alle Infos zum AC/DC-Konzert 2024 in München: Wo und ab wann gibt es die Tickets? Wie viel kosten sie? Und wie steht es um Einlass und Vorband, Anfahrt und Parken?

AC/DC 2024 in München: Wann startet der Ticket-Vorverkauf?

Der Ticketvorverkauf für die "Power Up"-Tour in Deutschland und damit auch für die beiden Konzerte in München beginnt am Freitag, 16. Februar 2024, um 11 Uhr.

Die Tickets für die Konzerte im Münchner Olympiastadion sind bei allen üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich, darunter:

Die Anzahl der Tickets ist pro Konzert auf sechs Stück je Kundin und Kunde begrenzt.

Preise für AC/DC 2024 in München: Wie viel kosten die Tickets?

Wie hoch die Ticketpreise für die Konzerte von AC/DC 2024 in München sind, ist vor dem Vorverkaufsstart noch nicht bekannt.

Einlass und Vorband beim AC/DC-Konzert 2024 in München

Auch wenn es noch einige Wochen bis zu den beiden Show-Terminen von AC/DC in München hin ist, schadet es nicht, sich schon beim Ticketkauf erste Gedanken über den Konzerttag und die Anreise zu machen.

Wann die Tore zum Einlass ins Olympiastadion öffnen und wann das Konzert beginnt, steht bereits fest:

Konzert am 9. Juni 2024: Einlass 16 Uhr, Start 19.30 Uhr

Konzert am 12. Juni 2024: Einlass 16 Uhr, Start 19.30 Uhr

Ob es eine Vorband bei den beiden AC/DC-Konzerten in München gibt, ist bisher noch nicht bekannt.

Anreise und Parken bei AC/DC 2024 im Münchner Olympiastadion

Parkplätze rund um das Olympiastadion sind heiß begehrt. Wer mit dem Auto anreisen will, sollte daher frühzeitig dran sein. Einen Überblick über Parkmöglichkeiten rund um Olympiastadion und Olympiahalle gibt es hier.

Besser beraten ist, wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist. U-Bahn, S-Bahn, Tram und Busse halten in der Nähe des Olympiastadions:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie U3 Richtung ( : ) S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab mit U-Bahnlinie U3 oder U8 ( : ) S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching , ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie S8 Richtung , ab mit U-Bahnlinie U3 ( : ) Tram: Linien 20 und 21 ( Haltestelle : Olympiapark West)

Linien 20 und 21 ( : West) Tram: Linie 27 ( Haltestelle : Petuelring)

Linie 27 ( : Petuelring) Bus: Linie 144 ( Haltestellen : Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg)

Linie 144 ( : Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg) Bus: Linie 173 ( Haltestellen : Olympiazentrum , Olympia-Eissportzentrum, Petuelring)

Linie 173 ( : , Olympia-Eissportzentrum, Petuelring) Bus: Linien 177 und 178 ( Haltestelle : Petuelring)

Alle Tourdaten der AC/DC-"Power Up"-Tour in Deutschland 2024

Hier ein Überblick über alle Konzerte, die AC/DC im Rahmen der "Power Up"-Tour dieses Jahr in Deutschland spielt: