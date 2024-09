Pianist Rudolf Buchbinder: Beethovens Stellvertreter auf Erden

Julia Fischer trat zur Eröffnung des diesjährigen „Festivals der Nationen“ mit drei Violinkonzerten an einem Abend auf; nun legte Rudolf Buchbinder in Bad Wörishofen mit einem Klavier-Marathon nach – alles andere als üblich im Konzertbetrieb. Gleichzeitig bleibt festzuhalten: Julia Fischer ist 41 Jahre jung, Buchbinder 77 Jahre alt. Gewiss, er ist ein erfahrener, routinierter Hase an seinem Instrument, aber dass er binnen zwei Stunden Haydn, Beethoven und Schumann mit jeweils tragenden Werken interpretiert – und zwar gültig interpretiert –, ist denn doch aller Bewunderung ob physischer, geistiger und psychischer Leistung wert. Buchbinder spielt auswendig, setzt vom Klavier aus Impulse fürs Orchester, ist zumindest gedanklich, ab und zu auch mal praktisch, um eine Idee voraus. Er ist der Motor, der den enthusiastisch gegebenen und enthusiastisch aufgenommenen Abend im Kurhaus am Laufen hält.

