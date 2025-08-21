„Auf dem Boden schmeckt der Schweinsbraten anders“: Warum ein Augsburger Arzt auf nicht mehr sitzen will

Und, sitzen Sie gut? Am Frühstückstisch, vor dem Computer, auf dem Sofa, im Zug? Ist ja auch bequem, Hintern schön gepolstert, Arme gestützt, Füße auf dem Boden und zwischendurch entspannt zurücklehnen. Ob beim Lesen, in der Arbeit, vor dem Fernseher, beim Essen, im Auto oder Kino, wir verbringen die meiste Zeit im Sitzen. 9,2 Stunden sind es am Werktag, wie eine Studie der Deutschen Krankenversicherung und der Sporthochschule Köln ergab. Junge Erwachsene und Akademikerinnen und Akademiker mit Bürojob hocken sogar mehr als zehn Stunden auf dem Stuhl. Zu viel, warnen Fachleute. Ab viereinhalb Stunden wird es kritisch, das Dauersitzen ist Gift für die Gesundheit, genauso schädlich wie Rauchen. Rauchen? Wirklich?
