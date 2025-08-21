Icon Menü
„Auf dem Boden schmeckt der Schweinsbraten anders“: Warum ein Augsburger Arzt nicht mehr sitzen will

Zur Abschreckung: Martin Oswald hat einen Stuhl in seiner Praxis mit Stacheldraht umwickelt. An der Wand kleben Plakate, die vor den Folgen des Sitzens warnen.
Foto: Felicitas Lachmayr
Sitzen ist ungesund

„Auf dem Boden schmeckt der Schweinsbraten anders“: Warum ein Augsburger Arzt auf nicht mehr sitzen will

Beim Essen, in der Arbeit, im Auto, vor dem Bildschirm – mehr als neun Stunden sitzen die Deutschen jeden Tag. Ein Augsburger Arzt hat den Stuhl aus seinem Leben verbannt.
Von Felicitas Lachmayr |
    • |
    • |
    • |

    Und, sitzen Sie gut? Am Frühstückstisch, vor dem Computer, auf dem Sofa, im Zug? Ist ja auch bequem, Hintern schön gepolstert, Arme gestützt, Füße auf dem Boden und zwischendurch entspannt zurücklehnen. Ob beim Lesen, in der Arbeit, vor dem Fernseher, beim Essen, im Auto oder Kino, wir verbringen die meiste Zeit im Sitzen. 9,2 Stunden sind es am Werktag, wie eine Studie der Deutschen Krankenversicherung und der Sporthochschule Köln ergab. Junge Erwachsene und Akademikerinnen und Akademiker mit Bürojob hocken sogar mehr als zehn Stunden auf dem Stuhl. Zu viel, warnen Fachleute. Ab viereinhalb Stunden wird es kritisch, das Dauersitzen ist Gift für die Gesundheit, genauso schädlich wie Rauchen. Rauchen? Wirklich?

