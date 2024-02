Berliner Fashion Week

12:00 Uhr

Saubere Sache: Wie nachhaltig kann Mode sein?

Die Augsburger Designerin Lisa Deurer hat ihre Kollektion schon in New York präsentiert, jetzt ist sie auch bei der Berliner Fashion Week mit dabei.

Plus In einem Baumwoll-T-Shirt stecken 2700 Liter Wasser. Die Bekleidungsindustrie zählt zu den schmutzigsten Branchen. Junge Designerinnen und Designer wollen das ändern.

Von Felicitas Lachmayr

Schwarz. Weiß. Rot. Das sind ihre Farben. Aus ihnen entwirft Lisa Deurer ganze Kollektionen. In ihrem New Yorker Atelier hängen Netzoberteile, ausladende Bomberjacken, mit Bommeln übersäte Blusen und Kleider, an denen sich blutrote Fäden wie Adern hinabschlängeln. Ausgefallene Designs in nur drei Farben. Reduktion auf das Wesentliche, nennt Deurer das. Denn für die 26-Jährige steht weniger die Farbe eines Kleidungsstücks im Vordergrund als vielmehr der Schnitt, die Verarbeitung, das Material. Deurer will hochwertig Mode schaffen, die sich leicht miteinander kombinieren lässt. Einen zeitlosen Kleiderschrank. Slow Fashion statt Fast Fashion.

Ihre Entwürfe waren schon bei den großen Modeshows in Paris und New York zu sehen, jetzt ist die Augsburgerin mit ihrem Label LD13 auf der Berliner Fashion Week vertreten, als eine von 32 Designerinnen und Designern. Sie alle unterscheiden sich im Stil, aber eins haben sie gemeinsam: Sie wollen Mode nachhaltiger machen. Aber kann eine Branche, die von immer neuen Trends lebt, wirklich nachhaltig sein?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen