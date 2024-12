Wie viele Kugeln braucht man als Baumschmuck?

Weihnachtsbaumschmücken geht meist so: erst die Lichterkette, dann die Kugeln und dann der Klimbim. Wachskerzen eventuell dazu. Kann man nichts falsch machen, oder? Anruf in Lauscha. Wo auch sonst? Der Glasbläserort Lauscha ist die Geburtsstätte der Christbaumkugel. Also wie schmückt man einen Christbaum eigentlich richtig? Und schon ist Sabine Steiner in der Leitung, Christbaumschmuck-Malerin bei Krebs Glas, Weihnachten ist ihr Lebensthema. „Vor dem Schmücken sollte man sortieren“, rät sie.

Kleine Kugeln nach oben, große nach unten

Und zwar nach kleinen Kugeln, mittleren und so weiter … Wenn die Lichterkette am Baum ist, wird von oben nach unten geschmückt. Die kleinsten Kugeln kommen nach oben, dann die nächst größeren und so weiter … Und schließlich werden die größten mit etwa sieben Zentimeter Durchmesser an die unteren Zweige gehängt. Die unifarbenen Kugeln werden nach innen in Stammnähe geschmückt, für tiefere Glanzpunkte. Die Paradestücke kommen an die Paradeplätze.

Dann fehlen nur noch die i-Tüpfelchen und die Accessoires, der Klimbim sozusagen: zwei Vögel, die sich ansehen, etwa. In der thüringischen Weihnachtstradition stehen sie für die Liebenden. Der rote Kardinalsvogel symbolisiert einen „lieben Menschen, der einen beschützt“, erklärt die Malerin. Und ganz zum Schluss müsse noch die Gurke sehr gut versteckt werden. Wer die findet, darf als Erstes auspacken oder erhält ein zusätzliches Geschenk, so Steiner. Und dann gibt es noch folgende Faustformel: An einem etwa 1,80 Meter hohen Baum kommen etwa 70 Kugeln, wer es dichter mag, hängt bis zu 105 Kugeln an einem Christbaum. (AZ)

