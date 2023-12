Unser Adventskalender: Was Sie zu Weihnachten schon immer fragen wollten

Plus Wie schmückt man den Weihnachtsbaum? Darf man die Verwandtschaft ausladen? Wir beantworten die 24 wichtigsten Weihnachtsfragen. Hier die ersten acht.

1. Welcher Weihnachtsbaum ist der beste?

Der beste Weihnachtsbaum ist natürlich der eigene. Ein paar Unterschiede gibt es doch. Wenn man zum Beispiel Katzen hat und nicht möchte, dass diese Jagd auf die Kugeln machen, nimmt man eine Blaufichte. Markenzeichen: blaugraue Nadeln und eher stachelig. Deswegen auch der Katzenschreck unter den Christbäumen.