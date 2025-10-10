Das hätte der Nobelpreis sein sollen: So liest sich „Schattennummer“ Thomas Pynchon

In einem Roman wäre das vielleicht Kitsch, diese unsere Wirklichkeit aber hätte doch ab und an gerade solche Geschichten nötig. Nach einem langen Schriftstellerleben, das ihn gleich mit dem Debütroman zum internationalen Star machte und so in die Flucht aus aller Öffentlichkeit trieb, nach hochkomplexen Kultbüchern wie „Die Enden der Parabel“, aber auch Filmtauglichem wie dem Detektivspaß „Natürliche Mängel“ oder dem aktuell unter dem Titel „One Battle After Another“ fürs Kino adaptierten Gesellschaftsroman „Vineland“ … – nach mehr als 60 Jahren also als einer der bedeutendsten Autoren der Gegenwart und zugleich als Phantom in der Zeit des Starrummels: ein finaler Auftritt aus dem Schatten heraus für Thomas Pynchon auf die größte Bühne überhaupt. Also, ach ihr alten Schweden, hättet ihr dem Mann doch jetzt den Literaturnobelpreis gegeben!

Von Quatsch bis zu historisch kluger Doppelbödigkeit - Pynchon bedient alles

Denn nicht nur gäbe es aktuell mit „Schattennummer“ einen neuen und wohl letzten Roman des inzwischen 88-jährigen New Yorkers und damit einen stimmigen Anlass – denn Pynchon lässt darin von hinreißendem Quatsch bis zu historisch kluger Doppelbödigkeit seine ganze Kunst in seltener Kürze aufblitzen. Es gäbe noch einen besonderen und besonders dringlichen Grund – denn eine legendäre Generation an US-Autoren, von denen Pynchon einer ist und einer der letzten, ist bislang ungekrönt. Philip Roth und John Updike sind schon länger tot, Paul Auster ist ihnen vergangenes Jahr gefolgt, da veröffentlichte John Irving womöglich seinen letzten großen Roman, der auch von Don DeLillo wohl bereits erschienen ist: Alle fast der gleiche Jahrgang wie Pynchon, gemeinsam eine branchen- und publikumswirksame Weltmacht der Literatur. Was für eine Vielzahl an großartigen und auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stilprägend gewordenen Romanen dieser Autorenriege zu verdanken ist! Die Nobelpreise aber gingen wenn doch nun wirklich nicht zu selten in die USA, dann aber an den Musiker Bob Dylan oder die Lyrikerin Louise Glück …

Icon vergrößern Thomas Pynchon 1953, im Jahrbuch der High School. Aktuellere Fotos von ihm sind nicht bekannt. Foto: Wikimedia (gemeinfrei) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Thomas Pynchon 1953, im Jahrbuch der High School. Aktuellere Fotos von ihm sind nicht bekannt. Foto: Wikimedia (gemeinfrei)

Dem in aller Ruhe mit Frau (seiner Agentin) und Sohn in Manhattan lebenden Pynchon selbst wird’s womöglich eh recht sein. Sein neuer Roman zeugt ohnehin wieder von dem, was für diesen Autor als das einzig Wesentliche erscheint: eine unbändige Lust am Erzählen, eine überbordende Freude am Formulieren. Einfach ein riesengroßer Lesespaß also auch. Zunächst jedenfalls.

„Schattennummer“ beginnt nämlich wie dereinst „Natürliche Mängel“ als Detektivroman, angesiedelt aber in den 1930ern und in Milwaukee, „wo selten Schlimmeres passiert, als dass einem jemand einen Fisch klaut“. Bloß diesmal eben schon. Und zwar Hicks, der sich zuvor als Schläger gegen Gewerkschafter verdingt hat und nun als Schnüffler in der Halbwelt zu bestehen versucht. Al Capone mag im Knast sitzen, die Mafia aber ist noch gut im Geschäft in den Prohibitionskneipen, und die Sängerin April Randazzo, mit der er hingebungsvoll in Wortgefechten wie auf der Tanzfläche anbandelt, hat sich ’Ndrangheta-Oberboss Don Peppino Infernacci leider zur Braut erkoren. Die auch in den USA Aufschwung erlebenden Jung-Nazis wiederum meinen, mit Hicks einen schlagkräftigen Verbündeten gegen Linke zu haben, das FBI wiederum versucht, ihn zu Kooperation zu erpressen nach einem Bombenanschlag und der Flucht eines Freundes durch ein aus dem Ersten Weltkrieg übriges U-Boot. Soll er, um aus dem Durcheinander zu entkommen, einen Auftrag annehmen und die abtrünnige Tochter des noch sein Unwesen treibenden „Al Capone des Käses“, die ihm aus einer alten Geschichte verpflichtete Daphne aus Europa heimholen?

Ein aberwitziger, vor Ideen übersprudelnder Roman - ein echter Pynchon

Klingt abenteuerlich? Ist aber erst das Aufwärmen bei Pynchon, der unnachahmlich noch jede kleinste Unterhaltung zum Wortwitz-Duell zu nutzen versteht, wie üblich reichlich selbst getextete Songs einstreut, der Neger und Indianer zeitgemäß beim Namen nennt und Frauen schon mal Schnucken – die allerdings sind den Männern meist haushoch überlegen … Mit dem dann folgenden Roadtrip durch Europa geht es dann erst so richtig los – und auf die Spuren komplexerer Werke wie „Die Enden der Parabel“ in der Nazizeit und „Bleeding Edge“ rund um den Terroranschlag auf das World Trade Center.

Für den Privatdetektiv bedeutet das: „In diesem Augenblick beginnt in Hicks’ Gehirn ein vertrauter innerer Streifenwagen hin und her zu fahren und kündigt mit lautem Ding-Dong, Ding-Dong Ärger für jemanden an, von dem Hicks sich wünscht, es wäre jemand anders als er.“ Für Lesende: eine wilde Fahrt entlang eines historischen Abgrunds. Denn die gesuchte Daphne ist auf Rettungsmission des geliebten Bruno, der Klezmerklarinettist ist, auf Tour im erstarkenden Antisemitismus. Und es treten in der Folge zum Beispiel auf: ein Judenjäger namens Heino Zäpfchen, eine paramilitärische Motorrad-Bande, benannt nach dem auch erscheinenden Dracula-Alter-Ego Vlad („der Pfähler“), Zdenek, eine Inkarnation der mythischen jüdischen Rachefigur, in der von ABKAG noch genehmigten Größe, „der Aufsichtsbehörde zur Kontrolle allfälliger Golems“ … Es ist ein aberwitziger, vor Ideen übersprudelnder Ritt auf der Rasierklinge. Auch bei vergleichsweise schlanken 400 Seiten ein echter Pynchon noch mal eben. Unvergleichlich.

Thomas Pynchon: Schattennummer. A. d. Englischen von Nikolaus Stingl und Dirk van Gunsteren, Rowohlt, 400 Seiten, 26 Euro