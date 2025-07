Darf man mit kurzen Hosen ins Büro?

Der Sommer kratzt an der 40-Grad-Grenze und Deutschland schwitzt. Überall gibt es schlaue Tipps, wie man sich angesichts von Rekordtemperaturen – dem Deutschen Wetterdienst zufolge hat das unterfränkische Kitzingen mit 39 Grad die bisherige Höchstmarke in diesem Jahr erreicht – zu verhalten hat. Viel trinken. Im Wasser abkühlen und im Schatten bleiben. Und natürlich angemessen kleiden. Über den letzten Punkt lässt sich allerdings auch streiten, was heißt schon angemessen? In den aufgeheizten Büros dieser Nation entzündet sich die Debatte besonders häufig beim Anblick freigelegter Männerbeine. Kurze Hosen im Büro, darf man das?

Kurze Hosen im Büro? Wann der Arbeitgeber mitbestimmen kann

Grundsätzlich beschäftigt sich in Deutschland das Arbeitsschutzgesetz damit, allerdings geht es dabei lediglich um Fragen der Sicherheit und Gesundheit. Gibt es am Arbeitsplatz mechanische, chemische oder thermische Gefahren, etwa herumfliegende Splitter oder gefährliche Funken durch Schweißarbeit, kann der Arbeitgeber lange Hosen verordnen. Auch Berufsgenossenschaften können Vorgaben machen, zum Beispiel in der Gastronomie oder im Handel. Da im durchschnittlichen Büro der Schweiß aber entweder vom Denken oder der Raumtemperatur beeinflusst wird, fällt die Frage der Hose eher unter das Kapitel „Dresscode“. Und auch hier muss man unterscheiden.

Der Arbeitgeber hat ein sogenanntes Weisungsrecht und kann klare Vorgaben machen, wenn es beispielsweise um einheitliches Auftreten geht oder um sicherzustellen, dass Mitarbeiter bei Kundenkontakten seriös gekleidet sind. Wenn das Tragen von kurzen Hosen im Büro nur verboten ist, weil die Chefin keine haarigen Männerbeine im Blickfeld haben will, ist das eine anfechtbare Regel. Wer in so einem Fall um sein Recht kämpfen will, sollte zuerst das Gespräch suchen, dann auch den Betriebsrat einbeziehen und notfalls rechtliche Beratung einfordern.

Eine andere Lösung hat vor einigen Jahren ein junger Brite gewählt: Er war wegen seiner kurzen Hosen heimgeschickt worden und kam dann einfach im Kleid wieder. Im kurzen Kleid selbstverständlich. Hitzige Debatten gab es wohl trotzdem.