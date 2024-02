Genuss

vor 50 Min.

Das Geheimnis des besten Kaiserschmarrns

Plus Fluffig soll er sein, süß oder pikant, und gleichzeitig goldgelb-knusprig. Wie soll das nur gehen? Hüttenwirtin Gabi Bürgler verrät ihre Kaiserschmarrn-Kunstkniffe.

Von Doris Wegner

Also, es wäre wirklich ein Schmarren, in Österreich das einzig wahre Kaiserschmarrn-Rezept finden zu wollen. Hier, wo der Kaiserschmarrn nicht nur erfunden wurde, gefühlt jede Familie ihr eigenes Kaiserschmarrn-Geheimnis hat. Das Rezept wird meist von der Mutter, der Oma oder von der Tante Anni aus Tirol weitergegeben – und bleibt dann meist gut gehütet in Familienhand. Dass es fast so viele Kaiserschmarrn-Varianten wie Berggipfel in Österreich gibt, das ist natürlich übertrieben. Aber mal wird Kaiserschmarrn in der Pfanne gebraten oder im Ofen gebacken, die Eier werden getrennt, das Eiweiß aufgeschlagen oder eben auch nicht. Der Schmarren kann karamellisiert werden, aber auch das ist wiederum Geschmackssache ...

Und doch gibt es ein paar besondere Kaiserschmarrn-Küchenkniffe, die nicht nur vom Gefühl des Kochs, der Köchin für den Schmarren abhängig sind. Wie der Kaiserschmarrn fluffig und gleichzeitig knusprig wird, das verrät Gabi Bürgler, die auf der Bürglalm in Dienten am Hochkönig seit 30 Jahren die Mehlspeise ihren Gästen serviert. Hier wird der beste Kaiserschmarrn Österreichs serviert, sagen manche. Jedenfalls so gut, dass sogar die Wissenssendung "Galileo" in der Küche der Alm drehte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen