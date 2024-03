Klimawandel, Krisen, Krieg: Wo bleibt da die Hoffnung?

Plus Hoffnung ist immer gut, vor allem in schwierigen Zeiten. Aber wo findet man sie? Zeit, mit Menschen zu sprechen, die Hoffnung geben.

Wird schon klappen mit der Prüfung. Hoffentlich kommt der Zug pünktlich. So ein langweiliges Abendessen, hoffentlich ist es bald vorbei. 5, 19, 26, 29, 32, 44 – sind es diesmal die sechs Richtigen? Hoffentlich wird Oma bald gesund. Jeden Tag hoffen wir, auf Banales, Bedeutsames, auf neue Chancen, die große Liebe, eine bessere Zukunft.

Wir schwanken zwischen Realität und Verheißung und die, die glauben, hoffen selbst über das Irdische hinaus, auf ein Leben nach dem Tod, auf das ewige Paradies, auf die Osterbotschaft: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Da steckt doch Hoffnung drin und ist Hoffnung nicht das, wonach sich dieser Tage viele sehnen? Zeit also, mal nachzufragen, wie es um die Hoffnung steht. So viel vorweg: Es wird hoffnungsvoll.