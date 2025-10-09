Koksen auf dem Kindergeburtstag: So liest sich „Single Mom Supper Club“ von Jacinda Nandi

Was passiert, wenn sich alleinerziehende Mütter zum Abendessen treffen? Sie reden. Über Alltagsstress, Geldsorgen, Erziehungsfragen und darüber, ob es okay ist, mit dem Klasslehrer der Tochter zu schlafen. In Nandis Roman „Single Mom Supper Club“ kommen sie zu Wort, die Frauen Mitte vierzig, die in Berlin leben, sich um ihre Kinder kümmern, in mehr oder weniger prekären Jobs arbeiten und mehr oder weniger prekäre Beziehungen hinter sich haben.

Da treffen vier „normale Mütter“ auf eine Truppe junger Influencer-Moms, die am Spielplatz für ihre Instagram-Follower posieren, aber alles nur fake, denn in Wirklichkeit fälschen sie Schufa-Nachweise, um an Wohnungen zu kommen und verticken Drogen, um die Miete bezahlen zu können. So unterschiedlich die Frauen sind, so ehrlich gehen sie miteinander ins Gericht. Sie frotzeln und kritisieren sich, lästern und sind doch füreinander da. Ihre allabendlichen Treffen enden mal im emotionalen Chaos, mal mit einem Löffel Tiramisu oder einer Line Kokain.

Im Roman wird viel diskutiert, aber meist nur oberflächlich

Die britische Autorin Jacinda Nandi, selbst alleinerziehend und Wahlberlinerin, hat sich als Kolumnistin einen Namen gemacht, die gerne mit Tabus bricht und aus ihrer eigenen Biografie heraus schreibt. In ihrer Streitschrift „50 Ways to Leave Your Ehemann“ beschrieb sie den ungeschönten Alltag Alleinerziehender, jetzt hat sie das Thema fiktional verarbeitet – in derber Sprache und abgeklärtem Ton. Nandi erzählt episodenhaft aus dem Leben der Frauen, die über Humus-Häppchen und Elternabende genauso plaudern wie über Abtreibung, sexuelle Übergriffe und Gewaltbeziehungen. Nandi stellt Belangloses neben Abgründiges, das mag provokant wirken, ist aber oft einfach nur überspitzt und auf 300 Seiten zu viel des plakativen Stimmengewirrs.

Ist es snobistisch, von der Miete anderer zu leben? Sind Mütter, die nicht stillen, ein Fall fürs Jugendamt? Ist Regretting Motherhood ein Oberschichtenprivileg? Im Roman wird viel diskutiert, aber meist nur oberflächlich. Und immer wieder die Frage, was es heißt, deutsch zu sein. Denn alle Frauen haben Migrationshintergrund, außer Antje, die ist Deutsch, aber alle finden sie schrecklich, weil sie ständig meckert. Die Deutsche als Spaßbremse, nicht das einzige Klischee, in das sich Nandi verrennt.

Nandi legt ihren Figuren eine Nazi-Keule nach der anderen in den Mund

Die Polizei rufen und nach einer Extrakasse im Supermarkt verlangen, das können die Deutschen gut, schreibt sie und scheut nicht davor zurück, ihren nicht-deutschen Figuren eine Nazi-Keule nach der anderen in den Mund zu legen. „Deutsche Menschen mögen keine Zeitreisen. Zeitreisen erinnern die Deutschen an den Holocaust, that’s why“, behauptet eine. „Wenn man deutschen Männern Geschichten über britischen Rassismus erzählt, verstehen sie es falsch, sie denken immer, du willst damit sagen, dass der Holocaust okay war“, schwadroniert die andere.

Männer sind überhaupt nur Beiwerk, nutzlose Statisten, die den Frauen das Leben schwer machen. Außer der Nachbar, der das Koks liefert und für eine schnelle Nummer herhalten muss. Alle anderen sind lästig, bedrohlich oder gewalttätig. Und natürlich sind „deutsche Männer schlecht im Komplimente machen.“ Bei so vielen Plattitüden geraten die echten Probleme der Alleinerziehenden aus dem Blick – und die Kritik an patriarchalen Strukturen verliert an Schlagkraft.

Jacinta Nandi: Single Mom Supper Club. Rowohlt, 320 Seiten, 24 Euro