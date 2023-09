Frage der Woche: Barfuß durchs Büro laufen?

Anzugschuhe drücken, Pumps zerquetschen Zehen, Sneaker reiben an Fersen. Man sitzt im Büro und wünscht sich nur eins: Raus aus den Latschen! Feiner Moment, am intensivsten spürbar beim Abstreifen der dampfenden Skischuhe, aber auch nach einem Tag in bürotauglichen Tretern nicht zu verachten. Warum also warten bis nach Feierabend, um sich des Schuhwerks zu entledigen?

Mancher Kollege mag die Nase rümpfen angesichts der nackten Füße, die ungeniert unterm Schreibtisch hervorspitzeln. Auch bei Etikette-Experten sorgt das schuhlose Auftreten für blankes Entsetzen. Killt die Karriere schneller als kurze Hosen, freie Bäuche und Spaghetti-Träger. Aber man kann auch einfach aufs Fußverhüllungsgebot pfeifen. In hippen Branchen ist Barfüßigkeit im Büro längst Banalität. Kleiderordnung!? Ist so was von gestern. Ob einem die zündende Idee in Anzug und Krawatte oder Hoodie und Badelatschen kommt, wen interessiert’s. Das Ergebnis zählt.

Also Schuhe aus und barfuß durchs Büro. Stärkt die Muskeln, verbessert die Durchblutung und baut Stress ab, sagen Forschende des California Institute for Human Science. Eine halbe Stunde ohne Schuhe am Schreibtisch, schon fühlt man sich wie zu Hause, also wohler und entspannter.

Weitere Vorteil, auch für Kollegen: Das Gequietsche der Turnschuhe und Geklappere der Hacken hat endlich ein Ende. Auf leisen Sohlen huscht man durchs Büro und lässt sich vom kratzigen Teppich die Füße kraulen. Funktioniert nicht nur barfüßig im Sommer, sondern auch strumpfsockig im Winter. Aber Achtung: Schuhe direkt nach Ankunft ausziehen, damit es nicht zu sehr mufft, und abends waschen! Wer weiß, was da alles so kreucht und fleucht im Büroteppich. (Felicitas Lachmayr)