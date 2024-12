Welcher ist der beste Film für Weihnachten?

Vergessen Sie das Urteil der Profis! Misstrauen Sie dem Verriss der Filmkritikerin – und ja, auch dem verschnupften Grinch, der in Ihrem Freundeskreis als der feine Kino-Professor gilt! Vertrauen Sie an Weihnachten lieber der Schwarmintelligenz: Laut einer deutschlandweiten Umfrage des Instituts Yougov ist der allerschönste, allerbeste Weihnachtsfilm … „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“! Zwölf Prozent der Befragten schalten für diesen Klassiker gerne den Fernseher an den Feiertagen ein. Der Film bietet Märchen-Qualitätsware aus Tschechien, eine Prinzessin in Puffärmeln, zwei Schimmel im Schnee und einen Prinzen in Strumpfhosen.

Weihnachtsfilme: Zwischen Romantik und Action

Aber nicht jeder liebt dicke Romantik zur Weihnachtszeit. Wer die harmonische Feiertagssülze mit etwas Action pfeffern will: Fast gleichauf mit den Haselnüssen liegt in der Umfrage „Kevin – Allein zu Haus“. Ein Weihnachtsfilm, in dem ein kleiner Junge fiese Einbrecher aufs Kreuz legt. Die weitere Rangliste lässt dann tief in die feiertagssehnsüchtigen Herzen blicken, ein Sortiment von gezuckert (… niedlich, dieser „Kleine Lord“!) über royal (… in den Krönchen-Pyjama geschlüpft, für den „Sissi“-Marathon!) bis schwerverliebt (… „Tatsächlich Liebe“, das ist doch mal ein Versprechen!).

Und zum Schluss ein Geheimtipp: Explodierende Festtagsbraten, ein bissiges Eichhörnchen in der Nordmanntanne, dazu eine Schlittenfahrt mit Highspeed, die James Bond so alt wie den Weihnachtsmann aussehen lässt – in der Kategorie „Da lacht sogar das Rentier“ ragt die Komödie „Schöne Bescherung“ mit Chevy Chase heraus. Aber ob fröhliche, süße oder wilde Weihnacht – Hauptsache alles mündet im Happy End unterm Christbaum. (AZ)

