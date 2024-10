Die hochriskante Malerei des Harry Meyer

An die 40 Jahre nun malt er im Raum Augsburg schon – und hat damit auch hier, in seiner zweiten Heimat, nachweislich Reputation erworben: Harry Meyer, 1960 in Neumarkt/Oberpfalz geboren. Indem er – seit seinen frühen Auftritten bei den Augsburger Kunstsalons der 80er-Jahre – in Institutionen ausstellen konnte, die klar als eine Instanz in Sachen Kunst gelten, hat er sich einen guten Namen auch in Relation zur nationalen Konkurrenz erarbeitet. Vertreten war Meyer mit Solo-Ausstellungen unter anderem schon im städtischen Brechthaus, im Maximilianmuseum (Graphik), im Höhmannhaus (Malerei) sowie mit plastischen Arbeiten im Diözesanmuseum 2020 – damals jedoch unter denkbar ungünstigen Corona-Umständen. Zweimal kam zudem die Schwäbische Galerie in Oberschönenfeld mit Einzelausstellungen hinzu – und in der einstigen anspruchsvollen Augsburger Galerie Oberländer hatte Meyer sich mit der besagten nationalen Künstlerkonkurrenz ebenso messen lassen müssen wie bei der Ausstellungsreihe „Nationale der Zeichnung“.

Rüdiger Heinze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Harry Meyer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holbeinhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis