Helene Fischer veröffentlicht neue Version von "Atemlos" mit Shirin David

Zum zehnjährigen Jubiläum veröffentlicht Helene Fischer eine neue Version ihres größten Hits "Atemlos". Dafür hat sie sich die Rapperin Shirin David ins Boot geholt.

Zehn Jahre, nachdem Helene Fischer ihren größten Hit "Atemlos" veröffentlicht hat, dürfen sich Fans auf eine Neuauflage des Songs freuen. Dafür hat sich die Schlagersängerin die Rapperin Shirin David mit ins Boot geholt. Eine Kostprobe, wie das Ganze klingen wird, gibt es schon vor der Veröffentlichung am Donnerstag (23. November) um 23.59 Uhr auf Instagram. Nicht nur der Sound des Liedes hat sich verändert, es wurden auch ganze Rap-Strophen hinzugefügt.

Helene Fischer und Shirin David veröffentlichen neue "Atemlos"-Version

"Dass ich ein Teil davon sein darf, das ist so krass für mich", sagt Shirin David in dem Video. Jede Künstlerin in Deutschland würde davon träumen, mit Helene Fischer zu arbeiten. "Das ist halt Wahnsinn." Der Song würde durch die Zusammenarbeit eine neue Bedeutung bekommen, so die Schlagersängerin – "und ich feiere das total". Es gehe um die Aussagen in dem Song, und es seien so schöne und starke Worte. Shirin David sei ein wahnsinnig toller Mensch. "Ich finde sie einfach sehr, sehr ehrlich", verdeutlicht Helene Fischer.

Helene Fischer und Shirin David treten zusammen bei "Wetten, dass..?" auf

Die beiden werden mit der neuen "Atemlos"-Version auch schon bald gemeinsam auf der Bühne stehen. "Ich darf in aller Bescheidenheit ankündigen, dass bei mir Helene Fischer in 'Wetten, dass..?' gemeinsam mit Shirin David auftreten wird", verriet Moderator Thomas Gottschalk vor einem Monat in seinem Podcast "Die Supernasen". Das sei ungefähr wie die Stones mit Lady Gaga.

Bei der Show, die am Samstag (25. November) in Offenburg stattfindet, werden auch Cher, Take That, Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck, Jan Josef Liefers sowie Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic zu Gast sein. Hazel Brugger soll die Außenwette moderieren, und Lena Mantler gibt Backstage-Einblicke und begleitet die Show digital.

