Eine moderne, vielseitige Ikone: Anne-Kathrin Kilg-Meyers Buch über Hildegard Knef

Im Dezember 2025, also in genau einem Jahr, würde eine besondere Frau ihren 100. Geburtstag feiern: Hildegard Knef – Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Schriftstellerin. Was immer Knef angepackt hat, hat sie zu 100 Prozent getan. „Es gab bei ihr nur ein Entweder-oder, nichts dazwischen“, sagt die Augsburger Autorin und Anwältin Anne-Kathrin Kilg-Meyer. Sie bewundert diese Ausdauer und Hartnäckigkeit Knefs, der sie ihr neuestes Buch gewidmet hat. Ihr Buch-Baby, wie sie es nennt. Es ist kurz, wie seine beiden Vorgänger. „Man kann es prima an einem verregneten oder verschneiten Wochenende lesen.“

