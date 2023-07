Iron Maiden in München 2023: Alle Infos auf einen Blick

Im Sommer 2023 stehen die Heavy-Metal-Rocker von Iron Maiden in der Münchner Olympiahalle auf der Bühne. Hier gibt es alle Infos: Tickets, Vorband, Setlist und Anreise.

Nach zwölf Jahren Pause kehrt Iron Maiden auf die Bühne nach München zurück ‒ und das gleich für zwei Konzerte. Ende Juli und Anfang August tritt die Heavy-Metal-Band im Rahmen ihrer "The Future Past"-Tour in der Münchner Olympiahalle auf. Termine, Tickets, Vorband und Einlass: Hier gibt es die wichtigen Infos zu den beiden Iron Maiden Konzerten in München 2023 auf einen Blick.

Iron Maiden in München 2023: Termin und Tickets

Insgesamt fünf Shows spielen die Heavy-Metall-Rocker 2023 in Deutschland. In München machen sie am Montag, 31. Juli 2023, und Dienstag, 1. August 2023, halt. Die beiden Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Hier eine Übersicht aller Konzerte der "The Future Past"-Tournee 2023 in Deutschland:

Dienstag, 25. Juli: Dortmund , Westfalenhalle

, Westfalenhalle Mittwoch, 26. Juli: Dortmund , Westfalenhalle

, Westfalenhalle Samstag, 29. Juli: Frankfurt , Festhalle

, Festhalle Montag, 31. Juli: München , Olympiahalle

, Dienstag, 1. August: München , Olympiahalle

Wer bisher noch keine Tickets für die Shows in München hat, hat schlechte Chancen, noch welche zu ergattern: Die beide Konzerte sind ausverkauft. Lediglich über den Fan-Verkauf von Anbietern wie Eventim sind vereinzelt noch Karten zu bekommen. Auch für die Warteliste von Eventim kann man sich anmelden. Der Vorverkauf für die Tour startete bereits am 28. Oktober 2022.

Iron Maiden in der Münchner Olympiahalle: Vorband

Auf den beiden Iron Maiden Konzerten in München treten unterschiedliche Vorbands auf. Am 31. Juli heizt die Metalband The Raven Age die Olympiahalle als Vorband an. Am 1. August ist es die Rock-Band Lord of the Lost, die 2023 für Deutschland beim Eurovision Song Contest angetreten ist.

"The Future Past"-Tour: Setlist von Iron Maiden 2023

Kein Freund von Überraschungen oder ganz großer Iron Maiden-Fan? Viele Konzertbesucherinnen und -besucher interessieren sich schon vorab für die Setlist. Laut dem Musikmagazin Metal Hammer sieht die Setlist von Iron Maiden auf der "The Future Past"-Tour wie folgt aus ‒ ob die Reihenfolge der Lieder auch tatsächlich so beibehalten wird, ist aber unklar:

"Caught Somewhere In Time" "Stranger In A Strange Land" "The Writings On The Wall" "Days Of Future Past" "The Time Machine" "The Prisoner" "Death Of The Celts" "Can I Play With Madness" "Heaven Can Wait" "Alexander The Great" "Fear Of The Dark" " Iron Maiden " "Hell On Earth" "The Trooper" "Wasted Years"

Anreise zum Iron Maiden Konzert 2023 in München

Weil am Olympiagelände in München nicht allzu viele Parkplätze zur Verfügung stehen, empfiehlt es sich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Folgende Verbindungen halten in der Nähe der Olympiahalle:

U-Bahn: Linie U3. Haltestelle : Olympiazentrum

Linie U3. : S-Bahn: Linie S1, ab Moosach mit U3 oder U8, Haltestelle : Olympiazentrum

Linie S1, ab mit U3 oder U8, : S-Bahn: Linie S8, ab Marienplatz mit U3, Haltestelle : Olympiazentrum

Linie S8, ab mit U3, : Tram: Linien 20 und 21, Haltestelle : Olympiapark West

Linien 20 und 21, : West Tram: Linie 27, Haltestelle : Petuelring

Linie 27, : Petuelring Bus: Linie 144, Haltestellen : Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee oder Olympiaberg

Linie 144, : Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee oder Olympiaberg Bus: Linie 173, Haltestellen : Olympiazentrum oder Olympia-Eissportzentrum

Linie 173, : oder Olympia-Eissportzentrum Bus: Linien 177 und 178, Haltestelle : Petuelring

Wer doch mit dem Auto anreisen will, findet in dieser Übersicht Parkmöglichkeiten auf dem Olympiapark in München.