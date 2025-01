Kritik zu „The Brutalist“: Ein Epos, das keine Minute langweilt

Brady Corbets „Der Brutalist“ ist ein Film, der seinem Titel alle Ehre erweist. Ein massives Kinoerlebnis, 215 Minuten lang, inklusive einer viertelstündigen Pause, so wie man es aus den alten Hollywood-Formaten a la „Vom Winde verweht“ kennt. Form und Inhalt sind in stetem Kampf und doch im Rückblick in perfektem Einklang miteinander. Ein amerikanisches Epos, das vom Aufstieg und Fall im Land der vermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten erzählt.

