Eine Frauenskulptur auf Zeit in der Moritzkirche

Plus Der Künstler Udo Rutschmann hat in den Kirchenraum eingegriffen und dort eine Figur platziert, die mit anderen Kunstwerken gleich in ein Spannungsverhältnis tritt.

Von Gerlinde Knoller

Sie steht. Selbstbewusst, aufrecht, ihren Blick nach vorn zur Figur des Christus Salvator hin gerichtet. "Die Beobachterin" heißt das Kunstwerk, eine skulpturale Installation, geschaffen vom Augsburger Bildhauer Udo Rutschmann, die jetzt in der Mittelachse des Kirchenschiffs von St. Moritz steht. Sie wird bis 24. Juni, der Langen Kunstnacht in Augsburg, dort anzutreffen sein, unübersehbar, sobald man die Kirche betritt.

In dieser neuesten Kunstaktion der Moritzkirche wird wie schon so oft in den Raum eingegriffen – nicht störend, sondern anregend, die menschlichen Lebensfragen berührend. "Die Beobachterin", das letzte Glied einer Werkserie von Rutschmann, besteht aus einem überlebensgroßen weiblichen Korpus aus einem Geflecht zahlloser, dicht ineinander verwobener, sich kreuzender Linien. Man sieht hindurch auf das Tragskelett aus dünnen Stahlstäben, die den Korpus stützen und durchdringen. Daraus erhebt sich der Kopf, leicht nach oben geneigt, die Augen im direkten Kontakt mit dem entgegen schreitenden Christus Salvator in der Apsis.

