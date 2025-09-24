Ein Held für alle Fälle? Leonardo DiCaprio ist der Star in „One Battle After Another“

„Romeo und Julia“, „Titanic“, „der große Gatsby“ – ein Blockbuster nach dem nächsten, so liest sich Leonardo DiCaprios Portfolio. Auch sein neuster Streifen „One Battle After Another“ hat in den USA schon für begeisterte Rezensionen gesorgt, jetzt startet der Film in den deutschen Kinos. In dem Action-Thriller spielt DiCaprio den Ex-Revolutionär Bob, der bekifft und im Bademantel auftritt, aber nun seine Tochter aus den Fängen eines alten Feindes befreien muss. Leonardo DiCaprio, ein Mann für Kinokracher. Ein Held für alle Fälle?

Gewinnt Leo DiCaprio für „One Battle After Another“ den nächsten Oscar?

Leonardo Wilhelm DiCaprio – der Zweitname ein Hinweis auf seine deutsche Abstammung – wurde 1974 in Los Angeles geboren. In jungen Jahren verkörpert er weitestgehend charmante, lockere Figuren, bald auch die Rolle des Schönlings. Spätestens ab „Titanic“ hängt sein Gesicht in unzähligen Jugendzimmern. Als er erwachsen wird, wendet sich der Schauspieler aber zunehmend komplexeren Charakteren zu, vom Hochstapler in „Catch Me If You Can“ bis zum moralisch verkommenen Börsenmakler in „The Wolf Of Wallstreet“. Und für seine körperlich extreme Leistungen in „The Revenant“ – er verzehrt beim Dreh eine rohe Bison-Leber, um sich „besser in die Figur versetzen“ zu können – gewinnt DiCaprio 2016 schließlich den überfälligen Oscar als bester Hauptdarsteller.

Leonardo DiCaprio war Gast bei Jeff Bezos‘ Hochzeit

Seine Dankesrede nutzt DiCaprio dafür, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und die „Politik der Gier“ zu kritisieren – Themen, die ihm schon lange am Herzen liegen. Bereits im zarten Alter von 24 gründet er „The Leonardo DiCaprio Foundation“, die mittlerweile weltweit über 35 Projekte zum Schutz empfindlicher Ökosysteme und Arten unterstützt. „Weder ist der Klimawandel Rhetorik, noch ist er Hysterie – er ist ein Fakt“, verkündet DiCaprio schon 2014 auf der UN-Klimakonferenz. Klare Worte. Wer aber die pompöse Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Moderatorin Lauren Sánchez in Venedig dieses Jahr verfolgt hat, der weiß, dass DiCaprio ebenfalls anwesend war. Die Mütze zog er tief ins Gesicht – fast beschämt? Vielleicht, weil Venedig im Meer unterzugehen droht? Auch wird der Schauspieler oft auf Yachten oder in seinem Privat-Flugzeug gesichtet. Kritiker werfen ihm Doppelmoral vor, seine Handlungen entsprechen nicht seinen Worten. Leonardo DiCaprio bleibt ein herausragender Schauspieler, aber es scheint nicht leicht, auch abseits der Kamera ein Held zu sein.