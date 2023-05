Lesung

Stuckrad-Barre in Augsburg: Alles nur Fiktion – oder?

Plus Benjamin von Stuckrad-Barre liest in Augsburg aus seinem Roman "Noch wach". Ein Abend, den man sich nicht besser ausdenken könnte.

Von Stefanie Wirsching

In diesem kurzen Text geht es um einen Schriftsteller, seine Lesung in der Augsburger Kantine und um seinen komplett ausgedachten Roman, reine Fiktion, also wirklich alles, alle, alle Figuren, und das soll hier nur gleich vornweg noch einmal betont werden, weil: Nicht, dass Benjamin von Stuckrad-Barre am Ende doch noch Ärger bekommt!

"Noch wach" heißt der Roman, der im April erschien, begleitet von großem Schlüsselromangeraune, weil der Schriftsteller sich – hui, hui – womöglich nicht alles, alles ausgedacht haben könnte, im realen Leben direkt im Axel-Springer-Verlag ja auch alles vorfand, wovon nun das als Me-Too-Roman gehandelte Werk erzählt: den sexuell übergriffigen Chef eines Brüllsenders (Roman), den mächtigen, wiederum mit dem Schriftsteller befreundeten CEO, der diesen Ekel-Chef aber eigentlich unbedingt halten möchte.

