Feuerwerk mit Knalleffekten: „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens

Die Tannen waren schon geschmückt, die Straßen gefegt, als Charles Dickens am 19. Dezember 1843 in London „Eine Weihnachtsgeschichte“ herausbrachte. Sie handelt von dem Geizhals Ebenezer Scrooge, der in seinem Geldverleiher-Kontor die Armen ausbeutet, seinen Gehilfen anbrüllt und Weihnachten für „Humbug“ hält. Scrooge ist Dickens‘ Inkarnation seiner Kritik an der englischen Oberschicht des 19. Jahrhunderts, als die industrielle Revolution die Menschen zu lausigen Bedingungen an die Maschinen und in die Schulden treibt. Die Erstauflage seiner Geschichte umfasste 6000 Stück und war fünf Tage später ausverkauft. Bis heute wurde die 180 Jahre alte Geschichte des griesgrämigen, dann geläuterten Mr. Scrooge in 50 verschiedenen Versionen für Film, Bühnenstück und Zeichentrick adaptiert.

