Wechsel an der Spitze: Sarah Kohrs wird Intendantin am Landestheater Schwaben

Plus Sarah Kohrs wird die neue Intendantin des Landestheaters Schwaben. Fünf Jahre lang soll sie in Memmingen den Spielbetrieb gestalten. Was nimmt sie sich vor?

Die freischaffende Regisseurin und Autorin Sarah Kohrs wird neue Intendantin des Landestheaters Schwaben in Memmingen. Die 49-jährige Münchnerin übernimmt das Amt im Sommer 2024 für fünf Jahre. Sie möchte Spielpläne bieten, die möglichst viele Menschen ansprechen, sagte sie bei der Vertragsunterzeichnung. Außerdem wolle sie mit der Bühne noch mehr in die Fläche gehen und sie für junge Menschen attraktiv machen. „Das Landestheater hat ja die Aufgabe, Kultur zu jedem zu bringen.“

