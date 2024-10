Wie sich das Zentrum für Gegenwartskunst entwickeln wird

Die aktuelle Ausstellung im H2-Zentrum für Gegenwartskunst stammt noch von Thomas Elsen. Nebenan, in der Bibliothek des Museums, gibt Jan T. Wilms, dessen Nachfolger, am Wochenbeginn einen Ausblick, wie es mit ihm dort weitergehen wird. Ein komplettes Jahresprogramm kann er noch nicht präsentieren, dafür war die Zeit zu kurz. Ausstellungen haben einen langen Vorlauf, Wilms ist erst seit drei Wochen im Amt. Ende Januar möchte er sein Programm 2025 vorlegen. Es sei noch vieles in Absprachen. Doch auf zwei Ereignisse weist Wilms bei seinem Pressegespräch im Museum hin: den Zeitsicht-Art-Award, der 2025 erstmals von den Kunstsammlungen vergeben wird und mit einer Einzelausstellung verbunden ist, sowie die Kooperation mit der Gesellschaft für Gegenwartskunst.

Richard Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gegenwartskunst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jürgen Enninger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis